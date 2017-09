Doom - Portierung für Nintendo Switch enthüllt, Release noch 2017

Nintendo sorgte im Zuge der Nintendo Direct-Veranstaltung für eine Überraschung: Nachdem Bethesda's Pete Hines bereits einige verräterische Andeutungen von sich gab, wurde nun offiziell eine Portierung von Doom für die Nintendo-Konsole angekündigt, die noch 2017 erscheinen soll. Den Ankündigungsteaser könnt ihr unterhalb dieser Zeile betrachten.

Doom erschien bereits im letztes Jahr und kam sowohl bei der Fachpresse als auch Fans sehr gut an. Der neueste Teil zeichnet sich vor allem durch das schnelle und brutale Gameplay aus. Im Gegensatz zur modernen Shooter-Konkurrenz setzt Doom auf schnelle Fortbewegung und einen zügigen Spielfluss.

Dabei kämpfen wir uns mit einem schlagkräftigen Arsenal an Waffen über den Mars und durch die buchstäbliche Hölle, um so viele Dämonen wie möglich zu erledigen und die Oberhand über die Invasion zu gewinnen. Neben dem Story-Modus, dem Herzstück der Doom-Reihe, ist auch ein Mehrspieler-Modus mit an Bord. Dieser muss bei Retail-Versionen allerdings nachträglich per Download runtergeladen werden. Auch den SnapMap-Karteneditor wird es nicht geben, dafür sind alle Multiplayer-DLCs von Anfang an dabei.

Neben AAA-Titeln wie Doom oder Skyrim gibt es auf der Switch auch immer mehr Indie-Spiele. Erst kürzlich stellte Nintendo 20 neue Nindies vor, die schon bald ihren Weg auf die Nintendo Switch finden sollen. Eine Übersicht aller Nindies findet ihr hier.

Freut ihr euch über Doom auf die Switch?