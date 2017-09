Dragon Age - Nächster Ableger wird wohl Spin-off & nicht Dragon Age 4

Es ist ein offenes Geheimnis, dass BioWare schon längst an einem neuen Dragon Age-Spiel arbeiten. Zuletzt ließ uns Franchise-Chef Mike Laidlaw sogar wissen, dass die Entwickler schon die Story für die nächsten beiden Spiele geplant haben - zumindest in der Theorie. Offenbar wird der nächste Eintrag der Dragon Age-Reiher aber kein Hauptableger werden sondern eher ein Spin-off.

Auf Twitter vermeldete Mike Laidlaw nämlich, dass es zwar stimme, dass es ein aktuelles "Dragon Age"-Projekt gäbe, doch niemand habe je behauptet, dass es sich dabei um Dragon Age 4 handele.

There is a "Dragon Age" project happening. It is not confirmed as the fourth main game in the series. Many sites have run with the rumor. https://t.co/IVt67dFmYJ