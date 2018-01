Dragon Ball - Erfinder Akira Toriyama verrät, wie er auf die Idee zum Kult-Manga kam

Dragon Ball gehört zweifellos zu den bekanntesten Mangas der Welt. Unzählige Ableger beschäftigen uns seit Jahren – sowohl in Manga- und Anime-Form, als auch in Gestalt diverser Videospiele. Wie der Siegeszug des Franchises begonnen hat, wissen allerdings nur die Wenigsten. In einem Interview mit Kazenshuu spricht der Erfinder der Reihe, Akira Toriyama, über die Ursprünge und Anfänge von Dragon Ball.

Demnach verdanken wir unter anderem Jackie Chan und dessen Martial Arts-Filmen, dass Dragon Ball überhaupt jemals das Licht der Welt erblickt hat:

"Ich hatte gerade 'Dr. Slump' beendet und dachte zu der damaligen Zeit darüber nach, was ich für meine nächste Serien-Arbeit machen sollte. Ich hatte viele Meetings mit meinem damaligen Editor, Torishima-san. Zu dieser Zeit liebte ich Jackie Chans Filme und hatte 'Drunken Master' Dutzende Male gesehen."

"Da ich Derartiges mochte, gab mir Torishima-san den Rat, zu versuchen, einen Kung Fu-Shonen-Manga zu machen. Also habe ich einen One-Shot gezeichnet, der 'Dragon Boy' hieß. Das bekam unglaublich positive Resonanz von den Lesern, also habe ich beschlossen, diesen Weg für meine nächste Serien-Arbeit einzuschlagen."

Nach dem Western-Flair von Dr. Slump wollte Akira Toriyama etwas anderes machen: Als grobe Vorlage für Dragon Ball diente ihm dann Die Reise nach Westen, eine der bekanntesten Geschichten, die die chinesische Folklore zu bieten hat. Allerdings fügte der Dragon Ball-Erfinder deutlich mehr Kämpfe ein, als es in der klassischen Geschichte der Fall ist und der Rest ist Geschichte.

Hättet ihr gedacht, dass Dragon Ball im Endeffekt eine Mischung aus Drunken Master und Die Reiste nach Westen ist?

