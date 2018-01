Dragon Ball Super - Macher geben Statement zum Anime-Ende: “Dragon Ball geht weiter!”

Gestern erhielten Dragon Ball Super-Fans die traurige Nachricht, dass der erfolgreiche Nachfolge-Anime zu Dragon Ball Z kurz vor dem Finale steht und im März 2018 die letzte Folge über die Bildschirme flimmern wird. Diese Bekanntgabe hat viele Zuschauer überrascht und natürlich steht nun die Frage im Raum, was hinter der Einstellung steckt und wie es mit Dragon Ball weitergehen wird.

Immerhin gibt es nun auch ein offizielles Statement der Anime-Macher, das auf japanisch veröffentlicht wurde. Der Dragon Ball-Fan Todd Blankenship hat die Worte übersetzt und auf seinem Twitter-Kanal geteilt.

“Thanks for always supporting us! The TV series Dragon Ball Super’s Universe Survival arc finally reaches its climax at the end of March, so please support us to the end! There’s also a movie this December too! The Dragon Ball series will continue on, so look forward to it!” https://t.co/RsRDkbAG1v