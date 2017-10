Dragon Ball Super - So sieht Son Gokus neue, bisher mächtigste Form aus

In der kommenden Dragon Ball Super-Doppelfolge erleben wir den bisher wohl härtesten Kampf des Dragon Ball-Universums – und das will was heißen. Son Goku tritt gegen Jiren an. In einem ersten, kurzen Preview-Video sehen wir, was lange vermutet und angedeutet wurde: Goku erreicht dabei eine vollkommen neue Transformationsstufe.

Die neue Form ist ebenfalls bereits in dem kurzen Teaser zu sehen, der dementsprechend einige SPOILER enthält. Wenn ihr euch die Überraschung des Looks nicht nehmen wollt, solltet ihr euch das Video nicht ansehen (und nicht weiterlesen).

Offensichtlich reichen weder Son Gokus extrem mächtige, blaue Super-Saiyajin-Stufe noch die Kaio-Ken 20x-Technik aus, um Jiren die Stirn bieten zu können. Selbst die Genkidama-Attacke scheint nichts gegen ihn auszurichten. Mit dem Ergebnis, dass es Son-Goku anscheinend gelingt, die nächste Stufe zu erreichen. Nach einem hellen Lichtblitz sehen wir ihn im neuen Look und zum ersten Mal mit silbernen Augen. Die Haare trägt Goku in dieser Form schwarz und ihn umgibt eine Art pulsierende, bläulich leuchtende Aura.

In den USA wird die Spezial-Doppelfolge am kommenden Wochenende in einer englischsprachigen Fassung ausgestrahlt. Bis die Episoden 109 und 110 dann in Deutschland im Fernsehen laufen, dürfte es noch eine ganze Weile dauern.

Wie findet ihr Son Gokus neue Form?