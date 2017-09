Dragon Ball Z - Autor stellt klar, dass Broly der stärkste Kämpfer ist

Seit es Dragon Ball Z gibt, beschäftigt die Fans eine ganz bestimmte Frage. Wer ist der Stärkste? Auf den Schulhöfen und in den Foren dieser Welt laufen hitzige Debatten, aber jetzt schaltet sich eine Instanz sondergleichen ein: In einem Interview rund um die Dragon Ball-Filme erklärt der Autor Takao Koyama nicht nur, wieso Vegeta generft wurde, sondern auch, dass der Titel des stärksten Dragon Ball Z-Charakters an Broly geht. Auf die Frage hin, wieso Broly dreimal zurückgekehrt sei, antwortet Takao Koyama folgendermaßen:

"Weil er der Stärkste ist. [lacht] Selbst wenn wir den TV-Anime mit einbeziehen, existiert in der Welt niemand, der stärker als Broly ist. Ich meine, selbst Vegeta, der Prinz der Saiyajin, zitterte vor Angst. [lacht] Ich hatte das Gefühl, dass es unmöglich wäre, dass diese Art von mächtigstem Wesen nach einem einzigen Auftritt stirbt."

Quasi nebenbei lässt er noch eine weitere interessante Hintergrundinformation zur Arbeit an Dragon Ball fallen:

"Goku & Co kämpfen immer gegen einen 'unbesiegbaren Gegner'. Goku muss gegen einen solchen Gegner gewinnen, also hat er gar keine andere Wahl, als ihn zu besiegen, wenn sein Gegner zu selbstsicher wird und eine Angriffsfläche bietet. Er wäre auf gar keinen Fall in der Lage, gegen jemanden wie Broly zu gewinnen, wenn er orthodoxere Methoden benutzen würde."

Wie seht ihr das? Dachtet ihr, jemand anders wäre stärker als Broly?