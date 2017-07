eBay - Extrem seltenes Spiel wechselt für 3861 Euro den Besitzer

Von Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs für den Sega Mega Drive gibt es nur 13 bekannte Kopien. Das Spiel wurde zwar fertiggestellt, offiziell aber nie veröffentlicht. Dieser Umstand macht es für Sammler und Retro-Fans natürlich zu einem echten Leckerbissen. Einer von ihnen hat das extrem seltene Spiel jetzt bei einer eBay-Auktion ergattert – für sagenhafte 3380 britische Pfund, was umgerechnet etwas mehr als 3861 Euro sind.

David Amor (der Mitbegründer des mittlerweile geschlossenen Entwickler-Studios Relentless) wusste zunächst überhaupt nicht, welchen Schatz er da im Angebot hatte. Durch seine Funktion als Producer bei Electronic Arts war er im Besitz einer umfangreichen Sammlung alter Spiele, die allesamt auf eBay versteigert werden sollten. Er bot alle Mega Drive-Spiele auf einmal an. Erst, als immer mehr mysteriöse Anfragen zu dem Basketball-Spiel eintrudelten, schöpfte er Verdacht und stellte Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs einzeln ein.

Der Käufer will anonym bleiben und erklärt gegenüber Eurogamer, er habe das Spiel als Teil seiner Sammlung erworben. Dem Ziel, alle PAL-Spiele zu besitzen, die es für den Mega Drive gibt, sei er so einen Schritt näher gekommen. Es gebe insgesamt 550 davon, wenn man die unterschiedlichen Cover und Compilations außen vor lasse. Er sei mittlerweile kurz davor, die Sammlung zu vervollständigen.

"Ich habe es auf eBay gesehen und dachte mir: 'warum nicht?' Ich mochte die Story von David Amor und wie er das Spiel gefunden hatte. £3000 sind keine große Ausgabe im Leben eines Sammlers. Ich werde einige meiner seltenen NES und SNES-Spiele verkaufen, die ich doppelt habe und meine £3000 zurückbekommen."

Was ist der höchste Preis, den ihr je für ein Sammlerstück ausgegeben habt?

