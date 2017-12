Eidos Montreal - Klarstellung: Entwickler macht weiterhin Singleplayer-Spiele

Da waren wir wohl etwas voreilig: In der vergangenen Woche ging die Meldung herum, dass die Deus Ex-Entwickler ihren Fokus ab sofort auf Online-Spiele setzen. Eine Aussage von Eidos Montreal-Chef David Anfossi legte diese Deutung nahe.

Auf Twitter widersprach Anfossi jedoch dieser Interpretation und stellte klar, dass Eidos den Singleplayer nicht aufgegeben hat und man sich in der Zukunft auf ein neues Action-Adventure freuen darf.

Nobody said we give up the narrative single player games; this is what we like to do. Where did you read that?! ?