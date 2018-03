Elex - Patch für PS4 Pro und Xbox One X-Support ist da

Dank eines neuen Patches unterstützt das Rollenspiel Elex ab sofort auch die PS4 Pro und die Xbox One X. Bereits Ende der letzten Woche wurde das Update von Piranha Bytes und THQ Nordic live gestellt, das als Hauptfeature den Support der beiden stärkeren Konsolenmodelle aufweist.

Elex im Test für PS4 und Xbox One

So schlägt sich das Rollenspiel in unserem Check

Auf der PS4 Pro gibt es nun 4K Rendering über das Checkerboard-Verfahren und mit temporalen FXAA zur Kantenglättung, außerdem wird die grafische Qualität des Spiels auf 1080p-Displays erhöht. Die Xbox One X-Version kann das sogar noch toppen und stellt das Spiel nun in einer nativen Auflösung von 3200x1800, also 1800p ohne Checkerboard-Verfahren und mit FXAA zur Kantenglättung, dar. Auch auf der X wird die grafische Qualität auf 1080p-Displays etwas nach oben geschraubt.

Außerdem wurden einige Schwierigkeits-Einstellungen hinzugefügt und ein paar Quests im Spiel angepasst. Details dazu könnt ihr euch im Changelog von THQ Nordic durchlesen.

