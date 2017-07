Enter the Gungeon - Erscheint noch in diesem Jahr für Nintendo Switch

Enter the Gungeon erschien bereits im letzten Jahr für die PS4, im Test konnte uns das Roguelike-Actionspiel unter anderem mit seinen detailverliebten Kerkerwelten und abwechslungsreichen Bossen überzeugen.

Noch in diesem Jahr soll Enter the Gungeon auch noch für die Nintendo Switch erscheinen. Das bestätigten die Entwickler von Dodge Rolle Games mit einem Tweet, der zudem mit einer süßen Animation versehen ist. Ein Held des Spiels kramt in einer Schatzkiste und holt einen Switch Controller/Handheld heraus.

Enter the Gungeon on Nintendo Switch is still on track for this year, more news as we finalize a date! pic.twitter.com/wSV24DhBQW