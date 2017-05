Die finale Version von Everspace ist seit Kurzem für PC und Xbox One erhältlich.

Rockfish Games' Space-Roguelike Everspace wird von Fans gerne als Mix zwischen FTL: Faster Than Light, Elite: Dangerous und Star Citizen beschrieben. In einem schnellen Weltraumjäger sausen wir durch verschiedene Raumsektoren, wehren Piraten ab, überfallen Frachter, ernten Rohstoffe und müssen gleichzeitig darauf achten, dass unsere Anzeigen für Treibstoff, Raketen und Co. nicht auf Null sinken. Im GameStar-Test überzeugt Everspace insbesondere mit seinen Schauplätzen und einem motivierenden Upgrade-System und macht sich wegen des geringen Dogfight-Fluggefühls letztendlich mit einer 80 davon.

Everspace - Actionreiche FTL-Konkurrenz aus Deutschland

Nach der Early Access-Phase, die im Herbst 2016 an den Start ging, ist die finale Version 1.0 von Everspace seit dem 26. Mai 2017 für PC und Xbox One erhältlich. Wie die Hamburger Entwickler von Rockfish Games via Kickstarter bekannt geben, soll "später in diesem Jahr" auch die PS4-Version des Spiels folgen. Ein genaues Release-Datum für Everspace auf der PS4 gibt es noch nicht. Die Entwickler gaben bereits im Mai letzten Jahres an, das Spiel auch für weitere Plattformen veröffentlichen zu wollen, kündigten die PS4-Version von Everspace bis dato aber nicht offiziell an.

Everspace v1.0 - Video: Endlich mit Story & Missionen. War's das Warten wert?

Everspace unterstützt bereits - wenn auch unfertig - Oculus Rift und HTC Vive. Ein PlayStation VR-Support liegt da nahe, jedoch wollen sich die Macher dazu bislang nicht äußern. Ebenso wenig zur optischen Qualität auf der PS4 Pro.

Freut ihr euch auf Everspace? Oder habt ihr den Titel sogar schon gespielt und könnt uns nun von euren Weltraumabenteuern berichten?

