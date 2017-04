Everybody's Golf - Neuer PS4-Ableger erscheint Ende August

Everybody's Golf erscheint Ende August für die PS4.

2017 feiert die Everybody's Golf-Serie ihr 20-jähriges Jubiläum. Pünktlich zu diesem Anlass veröffentlicht Sony noch in diesem Jahr einen neuen Teil für die PS4. Der Release des schlicht Everybody's Golf betitelten Golfspiels ist für den 30. August 2017 geplant.

Der Ankündigung zufolge soll Everybody's Golf für jeden Golf-Fan sein, durch seine farbenfrohe Aufmachung aber vor allem Einsteiger ansprechen. Gameplay-Kern ist einmal mehr die bereits etablierte "Drei-Klick"-Schlag-Mechanik, bei der ihr unter anderem die Stärke eures Schlags festlegt.

Sony verspricht etliche neue Features, darunter einen umfangreichen Charakter-Editor, Online-Modi und Spaß-Events wie Fischen, Golf-Kart-Rennen oder Schatzsuche in der als Open-World angelegten Spielumgebung.

Zudem kündigt Sony einen geschlossenen Online-Test für Everybody's Golf an. Dieser soll Ende Mai stattfinden, Details dazu bekommen teilnahmeberechtige Spieler laut Sonys Tomoyo Kimura in Kürze per E-Mail.

Freut ihr euch auf Everybody's Golf?