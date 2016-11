Fallout 4 - Nächster Patch bringt PS4-Pro-Unterstützung

Fallout 4 unterstützt bald die PS4 Pro.

Das kommende Update für das Rollenspiel Fallout 4 bringt unter anderem eine PS4-Pro-Unterstützung. Das hat Bethesda über Twitter mitgeteilt.

Weitere Details zum Patch wurden allerdings nicht genannt. So ist noch unklar, wann das Update erscheint und welche spezifischen Verbesserungen für Fallout 4 auf der PS4 Pro zur Verfügung stehen.

Denkbar wäre eine hochskalierte oder native 4K-Auflösung sowie bessere Kantenglättung und höhere Bildraten in geringeren Auflösungen wie 1080p. Welche PS4-Pro-Verbesserungen es bei anderen Spielen gibt, lest ihr in dieser Übersicht.

Bethesda hatte erst vor kurzem das Update 1.8 für Fallout 4 veröffentlicht, das den Mod-Support auf der PS4 aktivierte. Allerdings gibt es einige Einschränkungen: Die Modifikationen können nur Inhalte nutzen, die in Fallout 4 bereits integriert sind und dürfen maximal 900 MB groß sein.

