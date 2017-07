Fallout 4 wurde 2015 unter anderem mit Trailern beworben, in denen der Song "The Wanderer" zu hören war. Der stammt von dem Musiker Dion, der ZeniMax jetzt verklagt. Wie The Wrap berichtet, habe Dion zwar zugestimmt, dass das Label UMG Recordings seinen Song für Fallout 4-Werbung lizensiert, sich aber vorbehalten, Einspruch gegen die Verwendung zu erheben beziehungsweise die Konditionen mit ZeniMax selbst auszuhandeln. Der Konzern habe Dion aber nicht noch einmal separat um Einverständnis gebeten, bevor die Werbung veröffentlicht wurde.

Die Videos seien aufgrund der Gewaltdarstellungen inakzeptabel:

"Die Werbesendungen des Angeklagten sind zu beanstanden, weil sie wiederholte Morde in einer dunklen, dystopischen Landschaft zeigen, in der Gewalt als Sport glorifiziert wird. Die Tötungen und die physische Gewalt waren nicht zum Schutz von unschuldigem Leben, sondern stattdessen abstoßende und moralisch nicht vertretbare Bilder, die geschaffen wurden, um junge Konsumenten anzusprechen."

Die Argumentation der Anklageschrift ist folgende: Wenn die Vereinbarung eingehalten worden wäre und ZeniMax vor der Veröffentlichung der Videos das Einverständnis von Dion eingeholt hätte, hätte der noch auf den Inhalt einwirken können. So habe der Musiker durch die Fallout 4-Werbung möglicherweise einen Image-Schaden erlitten, der mit einer Million US-Dollar ausgeglichen werden soll. Aktuell finden sich die betreffenden Trailer nicht mehr auf den offiziellen Bethesda-Kanälen.

Was haltet ihr von den Forderungen?

