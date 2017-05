Far Cry 5 - Neue Gerüchte: Treten wir gegen einen religiösen Kult an?

Zu Far Cry 5 ist von offizieller Seite bislang kaum mehr als das Logo bekannt.

Bis zur E3 2017 dauert es nicht mehr lange und aller Wahrscheinlichkeit nach erfahren wir auf der entsprechenden Pressekonferenz von Ubisoft endlich mehr zum neuen Assassin's Creed-Teil und auch zu Far Cry 5. Das Logo zum Far Cry Primal-Nachfolger haben wir bereits sehen dürfen und schon der Schriftzug scheint ein aktuelles Gerücht zum Far Cry 5-Setting zu bestätigen: Wir spielen einen Polizisten.

Mehr: Assassin's Creed Origins - Gerücht: Kein Multiplayer & viele Ähnlichkeiten zu The Witcher 3

Ein Reddit-User will aber noch mehr Informationen zum Spiel haben und greift dabei nicht nur das vermutete Setting im US-Bundesstaat Montana auf, sondern verrät auch mögliche Details zu den Antagonisten in Far Cry 5. Demnach werden wir nämlich gegen einen religiösen Kult antreten müssen, der das Ende der Welt prophezeit und gewaltsam die örtlichen Kleinstädte unterjocht. Aber selbst der potenzielle Leaker FarCry5-throwaway betont, dass wir diese Angaben mit Vorsicht genießen sollen.

Far Cry 5 - Religion, Terror & Wahnsinn

Er sei im letzten Jahr Teil einer Fokus-Gruppe gewesen, mit der Ubisoft getestet habe, wie das neue Szenario der Far Cry-Reihe bei der breiten Masse ankommt. Die Präsentation dauerte etwa zwei Stunden und habe mit expliziten Informationen gegeizt. Dennoch habe er sich ein Bild von der Prämisse des Spiels machen können und sogar etwas über mögliche Nebencharaktere von Far Cry 5 erfahren.

Ähnlich wie in Outlast 2 soll es um einen Kult gehen, der vom realen Jonestown-Massaker und Sekten-Anführern wie Jim Jones und David Koresh inspiriert ist. In einem Promo-Video soll eine Szene zu sehen gewesen sein, die eine vollkommen leere Stadt zeigt, da alle Bewohner sich in der Kirche aufhalten und einem wahnsinnigen Priester lauschen, der oberkörperfrei mit einer Bibel und einem Maschinengewehr vor dem Altar gestikuliert.

Zum Protagonisten und dem Hauptbösewicht gab es zwar kaum nähere Informationen, aber der Fokus-Gruppe wurden drei mögliche Nebencharaktere vorgestellt, die vielleicht etwas mehr über die Spielwelt aussagen. So soll es eine Mechanikerin geben, die womöglich als Love Interest für den Spieler fungiert, einen alten "Hippie" und auch einen hochrangigen Bösewicht, der im Spiel als ehemaliger Promi gehandelt wird.

Spielwelt & Gameplay in Far Cry 5

Auch der Fokus-Gruppe wurde der Eindruck vermittelt, dass das nächste Far Cry in der Moderne spielen wird. Dennoch soll vor allem die ländliche Seite von Montana im Vordergrund stehen, ganz besonders die bergige Landschaft der Rocky Mountains. Es ist gut möglich, dass sich der Kult in den Bergen versteckt und wir die Lager der Fanatisten, wie in der Far Cry-Reihe üblich, mit Waffengewalt ausräuchern müssen.

Zum Waffenarsenal habe Ubisoft nichts verlauten lassen und nur betont, dass viele Dinge aus Far Cry 3 und Far Cry 4 wiederkehren werden. Offenbar können wir dann mit Jeeps sowie anderen Fahrzeugen rechnen und mit vollautomatischen Waffen gegen Feinde vorgehen. Auch zum möglichen Multiplayer-Modus wurde nichts verraten, da bei der Fokus-Gruppe hauptsächlich die Reaktionen auf das Setting wichtig waren.

Denkt bitte daran, dass die angebliche Präsentation noch aus dem letzten Jahr stammt und sich inzwischen sehr viel geändert haben kann. Da die Reaktionen aber positiv ausfielen, sei es laut FarCry5-throwaway eher unwahrscheinlich, dass Ubisoft alles wieder über Bord geworfen habe.

Wärt ihr mit dieser Ausrichtung zufrieden, falls sie sich bewahrheiten sollte?