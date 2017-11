FIFA 18 - Fans nutzen schlechte Spieler, um KI in FUT auszutricksen

Spieler haben einen neuen Trick in FIFA 18 entdeckt, der euch das Leben in den FUT-Squad Battles offenbar um einiges erleichtert. Die Helden hierbei sind ausgerechnet die vermeintlich schwachen Kicker der zweiten Reihe (via Eurogamer).

Mehr: FIFA 18 - In Zukunft vielleicht keine jährlichen Ableger mehr, sagt EA

Die Squad Battles sind ein einer Singleplayer-Modus in FIFA 18-FUT, bei dem wir alleine gegen computergesteuerte Teams von anderen Spielern antreten, also Bots. Je besser unsere Performance auf dem Squad Battles-Rasen ist, desto mehr Punkte steigen wir auf. Je mehr Punkte wir haben, desto höher wiederum unser Platz in der weltweiten Rangliste.

Die große Herausforderung bei diesen "Einzelspieler FUT Champions": Wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Squad Battle-Matches in der Woche spielen, weshalb viele FIFA 18-Spieler auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad "Ultimativ" antreten, um die meisten Punkte herauszuholen.

FIFA 18-Squad Battles mit Bronze-Spielern leicht gemacht

Wie nun aber Spieler herausgefunden haben und YouTube zeigen, ist es in den Squad Battles offenbar besonders hilfreich, einige schlechte "Bronze"-Spieler im Team zu haben. Die sind offenbar der Schlüssel zu Sieg.

Wie beispielsweise YouTuber Thefifapleb erklärt, muss praktisch jeder Pass auf einen Bronze-Spieler gehen. Mit denen lässt es sich dann entweder ganz einfach durch die gegnerischen Reigen dribbeln, indem der Ball abgeschirmt wird – oder die KI wird durch die langsamen Bronze-Spieler dazu gezwungen, früher oder später ein Foul zu begehen, was zum Platzverweis gegnerischer Spieler führen kann. Bronze-Spieler sind in FIFA 18 also womöglich verbuggt.

Die FIFA 18-Community streitet jedoch derweil darüber, ob es sich hierbei um eine ausgefuchste Taktik oder um einen wirklichen Exploit handelt, den Spieler ausnutzen, um sich Vorteile zu verschaffen. Thefifapleb behauptet sogar, dass die Ausnutzung der Bronze-Spieler zu einem Bann führen kann.

Was ist eure Meinung dazu?

FIFA 18 ist unter anderem für PS4, Xbox One und die Nintendo Switch erhältlich. Alles zur Fußballsimulation erfahrt ihr in unserem Test.