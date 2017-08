FIFA 18 - Wer inaktiv ist, verliert automatisch Online-Matches & die Spieler sind genervt

Die Closed Beta von FIFA 18 ist im vollem Gange und das bedeutet, dass wir hin und wieder ein paar neue Informationen erhalten, die ausgewählte Teilnehmer aus der Vorabversion ziehen können. Neben Änderungen am FUT-System und neuen Spielmodi sorgt aktuell die Anekdote eines FIFA-Spielers für Aufsehen, der angeblich als Verlierer eines Online-Matches gewertet wurde, weil er für kurze Zeit inaktiv war.

Mehr: FIFA 18 - Gameplay-Videos stellen überarbeitetes Dribbling & neue Flanken-Steuerung vor

Auf Reddit erklärte User Limitless293, dass er sich bei einer Führung von 11:1 und mit noch 10 Minuten auf der Ingame-Uhr dazu entschieden hat, den Rest des Matches abzuwarten und sich etwas zu Essen zu holen. Als er wieder den Raum betrat, hatte er das Match verloren und eine Nachricht auf dem Bildschirm informierte ihn darüber, dass er aufgrund von Inaktivität, die von FIFA 18 als Aufgabe interpretiert wird, aus dem Match entfernt wurde.

Was auf dem ersten Blick nach einer sinnvollen Neuerung für den FUT-Modus aussieht, wird von der Community teilweise aber ganz anders aufgefasst. Denn durch diese neue Mechanik bekommen Trolle ein neues Werkzeug, mit dem sie Online-Matches stören können. User imtomyyy weist darauf hin, dass theoretisch jemand konsequent Eigentore schießen könnte, um die Zeit des Gegenspielers zu verschwenden und dann sogar noch gewinnen könnte, wenn der Gegenüber aufhört zu spielen.

Dasselbe gilt für das dauerhafte Halten des Balls in den eigenen Reihen, um so den Spielaufbau zu verhindern und den Gegenspieler so zur Aufgabe zu provozieren. Natürlich betrifft das nicht den durchschnittlichen FIFA-Spieler aber die Sorge ist groß. Wie lange wir inaktiv sein dürfen, bevor wir aus dem Spiel geworfen werden, ist leider nicht bekannt. Wir haben bei EA nachgefragt, ob sie das Feature bestätigen können und mehr Informationen haben.

FIFA 18 erscheint am 29. September für PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, Nintendo Switch und PC.

Was haltet ihr von diesem Feature?