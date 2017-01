Final Fantasy 15 - Square Enix meldet Verkaufsmeilenstein, gibt Termin für Mogry-Chocobo-Karneval bekannt

Highlightbild Final Fantasy 15: Ersteindruck nach 30 Stunden Spielzeit

Wie Square Enix via Pressemitteilung verkündet, beruft sich die Gesamtzahl der weltweit an Einzelhandelsgeschäfte ausgelieferten sowie digital verkauften Exemplare von Final Fantasy 15 nunmehr auf über sechs Millionen. Fünf Millionen verbuchte das JRPGs allerdings schon am Launch-Tag. Wie viel Exemplare seit dem 29. November 2016 konkret an Retail-Händler ausgeliefert und wie viel davon tatsächlich auch verkauft wurden, verrät Square Enix allerdings nicht.

Mehr: Final Fantasy 15 - Spieler entdeckt zweite, bisher unbekannte Spielwelt

Außerdem gibt der Publisher den Starttermin des Mogry-Chocobo-Karnevals bekannt: Wenn ihr euch den kostenlosen Holiday Pack-DLC und damit das Ticket heruntergeladen habt, dann könnt ihr ab dem 24. Januar 2017 das zeitlich begrenzte Festival in der Stadt Altissia besuchen (via Dualshockers).

Mit der Episode Gladiolus erwartet uns übrigens die erste von drei kostenpflichtigen Erweiterungen, in der wir uns in der Haut des Haudraufs Gladio unter anderem mit Gilgamesh anlegen müssen. Wann genau der DLC erscheint, ist aber noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von den DLCs für Final Fantasy 15?