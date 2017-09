Final Fantasy 9 - PS1-Klassiker kommt mit ultraschwerer Platin-Trophäe auf die PS4

Squares RPG-Klassiker Final Fantasy 9 ist seit dem 19. September 2017 im PS Store für die PS4 erhältlich und bringt neben HD-Texturen, einem Turbomodus sowie der Möglichkeit, automatisch zu speichern und Zufallskämpfe abzustellen, Trophäen mit sich, die wir im Laufe unseres Abenteuers mit Zidane, Garnet, Vivi und Co. freischalten dürfen.

Mehr: Final Fantasy - Rückkehr zu Steampunk & rundenbasierten Kämpfen nicht ausgeschlossen

Die Spiele der Final Fantasy-Reihe sind dafür bekannt, uns vor knallharte, optionale Herausforderungen zu stellen. Viele von euch erinnern sich sicherlich noch schwitzend an die 200-Blitze-Challenge in Final Fantasy 10 oder an den Yiasmat aus Final Fantasy 12, der sich mit ganzen 50 Millionen TP brüstet und uns als ultimativer Supermob entgegentritt.

Final Fantasy 9 - Screenshots der PC-Version ansehen

Die zusätzlichen Herausforderungen, die hinter den Trophäen der PS4-Version von Final Fantasy 9 stecken, halten vom Schwierigkeitsgrad locker mit - wenn sie nicht sogar noch fieser sind. Ein Blick auf die Final Fantasy 9-Trophäenliste (via Pushsquare) offenbart uns, dass wir beispielsweise eine Bronze-Trophäe erhalten, wenn wir das Schnabellevel unseres Chocobos auf Stufe 99 erhöhen oder nachdem wir 10.000 Gegner besiegt haben, was in beiden Fällen etliche Spielstunden verbuchen dürfte.

Mehr: Final Fantasy 8 - Director löst bekannte Fantheorie um Squalls Tod auf

Im Vergleich zur Gold-Trophäe "Hail to the King" erscheinen die beiden Achievements hingegen wie Spielchen auf einem Kindergeburtstag: Um die Gold-Trophäe freizuschalten, müssen wir beim Seilspringen-Minispiel, das wir gleich zu Beginn des RPGs mit dem Schwarzmagier Vivi in Alexandria absolvieren können, ganze 1000 Sprünge in Folge landen - ohne einmal zu stolpern.

Mein persönlicher Rekord ist übrigens 30 und damit bin ich wohl noch einen gewaltigen Schritt bis hin zur Seilsprungkönigin entfernt. Die gesamte (englische) Trophäen-Liste für Final Fantasy 9 könnt ihr euch hier ansehen.

Was ist eure Meinung zu den Trophäen in Final Fantasy 9?