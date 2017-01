Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia - Neuer Ableger kommt noch in diesem Jahr für den 3DS

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia

Waren die Fire Emblem-Spiele vor den Handheld-Ablegern Awakening und Fates hierzulande noch Nischenkost, baut Nintendo im Westen mittlerweile zunehmend auf die Rundenstrategie-Reihe von Intelligent Systems. Im Zuge der Fire Emblem Direct hat der japanische Konzern nicht nur den Mobile-Titel Fire Emblem Heroes und einen neuen Hauptableger der Reihe für die Nintendo Switch enthüllt, sondern auch zwei neue Fire Emblem-Spiele für den 3DS angekündigt.

Mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia erscheint ein völlig neuer Ableger für den Nintendo-Handheld. Der Titel erzählt uns die Geschichte der zwei Helden Alm und Celica, die uns in eine von zwei Göttern geteilte Welt entführen. Inspiriert wurde Echoes von Fire Emblem Gaiden, dem zweiten Spiel der Reihe, das 1992 nur in Japan auf den Markt kam.

Wie Nintendo verspricht, erwartet uns ein traditionelles Fire Emblem mit einem "Twist": So dürfen wir uns nicht nur in klassischen rundenbasierten Kämpfen Schwerter und Lanzen um die Ohren hauen, sondern auch Dungeons und gar die ganze Spielwelt frei erkunden. Von einem flexiblem Charakter-Fortschritt ist ebenfalls die Rede.

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia soll am 19. Mai 2017 exklusiv für den 3DS erscheinen.

Zudem kündigte Nintendo Fire Emblem Warriors für den 3DS an. Das Hack-and-Slay, das uns nach Hyrule Warriors und Dragon Quest Heroes nun auch im Fire Emblem-Universum in riesige Massenschlachten schickt, wurde bereits im Rahmen der Nintendo Switch-Präsentation für die neue Nintendo-Konsole angekündigt. Das Spin-Off soll im Herbst 2017 zeitgleich für die Nintendo Switch und den 3DS erscheinen.

Freut ihr euch auf die neuen Fire Emblem-Ableger für den 3DS?