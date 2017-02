For Honor - Open Beta: Eure Spielfortschritte werden am 12. Februar wieder gelöscht

For Honor

Nachdem die Spielfortschritte bereits nach der vergangenen Closed Beta wieder zurückgesetzt wurden, machten sich trotzdem einige For Honor-Fans die Hoffnung, dass es dieses Mal anders laufen könnte. Immerhin ist der Release des Spiels nach Ende der derzeit laufenden Beta am 12. Februar nur noch zwei Tage vom offiziellen Verkaufsstart entfernt.

Auf unsere Nachfrage hin hat Ubisoft nun allerdings erklärt, dass alle Fortschritte, die ihr während der noch laufenden Open Beta erzielt, am Ende der Testphase wieder gelöscht und die Server komplett zurückgesetzt werden. Alle Spieler starten also am 14. Februar mit den gleichen Voraussetzungen.

Wer die Open Beta bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, findet ihr in unserer Übersicht alle wichtigen Informationen zur Teilnahme, den verfügbaren Inhalten und mehr.

Seid ihr in der Open Beta unterwegs?