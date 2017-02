For Honor - PS4- und PS4 Pro-Version im Grafik-Vergleich

Digital Foundry nimmt For Honor auf der PS4 und auf der PS4 Pro unter die Lupe.

Die Kollegen von Digital Foundry haben die Beta-Version von For Honor unter die Lupe genommen und verraten uns, wie der Titel auf der PS4 und der PS4 Pro läuft.

Mehr: For Honor - Multiplayer-Maps kommen mit Variationen

Der Unterschied zwischen den beiden Versionen fällt laut Digital Foundry letztendlich gar nicht so groß aus. Die Standard-Version von For Honor kommt mit einer nativen Auflösung von 1080p daher, wobei die PS4 Pro auf 1440p kommt. Zudem stellen die Technik-Experten ein schärferes Bild, eine qualitativ bessere Bildtiefe sowie detailliertere Texturen auf der Pro fest.

In Sachen Framerate seien beide Versionen gleichauf: Während For Honor auf der Pro stabile 30 Bilder pro Sekunde erreiche, würde es auf der PS4 hier und da nur zu geringen Einbrüchen kommen. Das Gameplay beeinflusse das aber nicht (via Mein MMO).

For Honor erscheint am 14. Februar 2017 für PS4, Xbox One und den PC. Falls ihr das Spiel vorab anspielen möchtet, könnt ihr euch zwischen dem 9. und 12. Februar in die Open Beta stürzen. Dom hat sich bereits in der Closed Beta ausgetobt und verrät euch seine Eindrücke hier.

Werdet ihr For Honor lieber auf der PS4 Pro spielen wollen?