For Honor - Ubisoft: "Besiegt Nazis, meldet Nazis, macht unsere Community zu einem besseren Ort"

Ubisoft erinnert uns daran, dass es in For Honor eine Melde-Funktion gibt und Nazi-Bildsprache nichts in ihrem Spiel verloren hat.

von Dom Schott,

14.03.2017 10:45 Uhr