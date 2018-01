Fortnite - Nach Patch überraschend erneut Crossplay möglich

Entweder ist Fortnite-Entwickler Epic erneut ein Missgeschick geschehen, oder es steckt eine systematische Zermürbungstaktik dahinter. Folgendes ist geschehen: Ein Fortnite-Spieler berichtet auf Reddit, dass er in einer Xbox-Lobby einen Charakter gesichtet hat, der mit PS4-exklusivem Skin spielte. Als Beleg postete der User auch einen Screenshot. Laut offizieller Aussage ist Crossplay in Fortnite jedoch nicht möglich.

Ein anderer Nutzer meldet, dass nach dem letzten Update ein Spieler mit Bindestrich im Gamertag in seiner Xbox-Lobby aufgetaucht ist. Sonderzeichen sind bei Xbox-Gamertags nicht gestattet. Auf Nachfrage hätte der betreffende Spieler geäußert, dass er auf dem PC spiele. Offenbar wurde also doch erneut eine Crossplay-Funktion in Fortnite eingebaut.

Wieder nur ein Versehen?

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Crossplay-Funktion in Fortnite implementiert wurde. Epic Games hatte sich in einem Interview mit 4Players bereits für die Funktion ausgesprochen, auch viele Spieler wünschen sich das Feature. Sony lehnt Crossplay für die PlayStation hingegen strikt ab.

Ob es sich im aktuellen Fall um eine kreative Form des Protests von Entwickler Epic Games gegen den Widerwillen seitens Sony handelt, oder ob die Crossplay-Funktion (zum dritten Mal) versehentlich mit dem aktuellen Patch aufgespielt wurde, bleibt zu spekulieren. Sollte Epic das Feature wie beim vorangegangen Mal mit einem Hotfix entfernen, ist wohl mit einem Versehen zu rechnen.

I would have liked to see them leave it on. — Phil Spencer (@XboxP3) September 18, 2017

Bei einem früheren Crossplay-Vorfall in Fortnite hatte sich der Entwickler für den Fehler entschuldigt und auf einen Konfigurationsfehler verwiesen. Xbox-Chef Phil Spencer hatte sich daraufhin auf Twitter gewünscht, das Feature wäre eingeschaltet geblieben.

Wir haben bei Epic Games nachgehakt und um eine Stellungnahme gebeten. Im Falle einer Antwort der Entwickler zu diesem Thema werden wir diese News updaten.