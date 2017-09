PS4 & Xbox One - Epic bestätigt Crossplay in Fortnite, entfernt die Funktion aber wieder

Fortnite-Spielende trauten ihren Augen kaum, als ihnen klar wurde, dass sie offenbar gerade in den Genuss von Crossplay zwischen Xbox One und PS4 kamen. Fans, Microsoft und einige Entwickler wie zum Beispiel die Rocket League-Macher fordern die Funktion seit geraumer Zeit, die Diskussion dauert an. Dass das Feature plötzlich klammheimlich in Fortnite eingeführt werden würde, erschien äußerst unwahrscheinlich. Aber die Fans sollten Recht behalten. Epic Games bestätigen, dass durch "Konfigurations-Probleme" Crossplay zwischen PS4 und Xbox One tatsächlich kurzzeitig möglich war. Diesen Umstand habe man mittlerweile allerdings schon wieder "korrigiert".

Wie es dazu kommen konnte, verraten Epic Games nicht. Dass es sich um ein Versehen handeln soll, passt aber natürlich dazu, dass Sony sich öffentlich bereits mehrfach gegen Crossplay ausgesprochen hat. Dass die von vielen so sehnlich gewünschte Funktion allerdings so nahe liegt, wirkt dann doch überraschend. Xbox-Chef Phil Spencer antwortet auf eine Frage nach seiner Sicht der Dinge, dass er es gern gesehen hätte, wenn die Crossplay-Funktion angeschaltet geblieben wäre.

I would have liked to see them leave it on. — Phil Spencer (@XboxP3) September 18, 2017

Das klingt nicht so, als sei das Feature hinter den Kulissen bereits geplant und nur aus Versehen etwas zu früh aktiviert worden. Schade.

