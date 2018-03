Fortnite - Logan Paul will Ninja nacheifern & auf Twitch streamen, aber die Community reagiert besorgt

Fortnite: Battle Royale genießt aktuell einen so großen Hype, dass auch diejenigen ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, die eigentlich gar keine Gamer sind. Allein die Berichte darüber, dass der wohl bekannteste Fortnite-Streamer Ninja rund 560.000 US-Dollar im Monat allein durch Twitch-Abos verdient, rufen Nachahmer auf den Plan. Wie zum Beispiel die Gebrüder Jake und Logan Paul. Letzterer hat jetzt angekündigt, ebenfalls Fortnite: Battle Royale über Twitch zu streamen.

Logan Paul will Fortnite streamen ...

Dass Logan Paul jetzt auch auf Twitch Fortnite streamen will, stößt bei vielen seiner Fans auf Gegenliebe: Ohne ein einziges Mal live gegangen zu sein, konnte der YouTuber bereits über 300.000 Abonnenten auf seinem Twitch-Kanal versammeln.

oh damn Logang we hit 100,000 @Twitch followers in a few hours aight respek



my first stream is going to be so lit ??? pic.twitter.com/p0tdhOBfbR — Logan Paul (@LoganPaul) March 19, 2018

... ist auf Twitch aber nicht unbedingt willkommen:

Die bereits bestehende Community äußert sich unterschiedlich zur Ankunft des kontroversen YouTubers (der unter anderem bereits die Leiche eines Menschen, der Selbstmord begangen haben soll, als Thumbnail benutzt hat). Viele negative Stimmen stehen wenigen wohlwollenden gegenüber.

Dear @LoganPaul,



You make fun of suicide, you clickbait videos including recently @Ninja, you manipulate young kids for your content, and I am absolutely positive you are straight garbage at video games. We don’t want you on Twitch. Keep the trash away.



Sincerely, everyone — Rod Breslau (@Slasher) March 19, 2018

Einige bekannte Twitch-Streamer fürchten, dass Logan Paul seine toxische Community gleich mitbringt. Die ist in erster Linie dafür bekannt, geschmacklose Scherze zu machen und Genitalien in Chats zu malen.

Dear, Logan Paul



Keep your toxic ass on Youtube.



Sincerely,

Everyone on Twitch. — ? Dilligaf ? (@DilligafTwitch) March 19, 2018

Andere sehen das Potential in den vielen neuen Twitch-Nutzern, die durch Logan Paul möglicherweise erst auf die Plattform aufmerksam werden.

I don’t think ppl should be upset at all about Logan Paul on Twitch. The amount of ppl he can bring over from YouTube can only be a good thing for the site and has potential of some of those ppl staying and lurking other channels. Use your business mind on this one dudes :] — summit1g (@summit1g) March 19, 2018

Logan Paul will (wie Ninja) einen Drake-Livestream

Nachdem sein Bruder Jake bereits mit dem Gesicht von Ninja geworben hat, ohne ihn in seinem Video auch nur zu erwähnen (nach massivem Protest wurde das Thumbnail übrigens geändert), will jetzt also auch Logan Paul die Hype-Kuh Fortnite melken.

Auch Logan nennt mehrfach Ninja als Vorbild und sein erklärtes Ziel besteht darin, ebenfalls irgendwann mal mit Drake Fortnite zu spielen und das Ganze dann live zu streamen. Besagtes Event hat den Zuschauerrekord auf Twitch gebrochen und Schlagzeilen gemacht.

Ninja and Drake bromance blows up, makes headlines, unites the world.



Days later, Logan Paul suddenly wants in on Twitch.



I've seen some obvious bullshit in my life but this isn't even trying to be subtle. — Slack @ recovering from depression (@Slackaholicus) March 19, 2018

Logan Paul ist kein Gamer und macht normalerweise Vlogs

Logan Paul will nur deshalb auf Twitch streamen, weil Fortnite gerade so groß ist und so viel Aufmerksamkeit verspricht – das hat er selbst so gesagt. Der YouTuber gilt außerdem keineswegs als passionierter Gamer. Abgesehen davon dürfte es auch sehr interessant werden, zu sehen, wie sich Logan Paul in einem stundenlangen, nicht editierten Live-Stream schlägt und ob er seine Zuschauer überhaupt so lange bei Laune halten kann. Die sind normalerweise nur stark bearbeitete Vlogs des YouTubers gewöhnt.

Was haltet ihr davon, dass Jake Paul und Logan Paul jetzt auch auf den Fortnite-Zug aufspringen?