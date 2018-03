Fortnite - Youtuber Jake Paul nutzt den Hype, gründet "Team 10 Gaming"

Fortnite: Battle Royale fegt gerade einmal quer durch die Gaming-Welt und stellt alles andere in den Schatten. Kein Spiel wird aktuell öfter gestreamt oder angeschaut. Der Fortnite-Streamer Ninja verdient offenbar allein durch Twitch-Abos monatlich über 500.000 US-Dollar. Wie es aussieht, will auch der YouTuber Jake Paul ein Stück von dem riesigen Kuchen.

Darum wirbt er in einem Jake Paul-Video zum Beispiel mit dem Bild und dem Namen von Ninja und gründet darüber hinaus Team 10 Gaming.

Jake Paul nutzt die Popularität von Fortnite & Ninja

Jake Paul spendet in einem seiner Vlogs 200.000 US-Dollar an einen befreundeten Fortnite-Spieler. Das kündigt er auch im Titel des Videos an, der Name wird aber nicht genannt. Dafür prangt im Thumbnail allerdings Ninjas Gesicht, der wiederum mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hat – und im Video nicht namentlich erwähnt wird.

Aber das hält Jake Paul offenbar nicht davon ab, Ninja auch in den Tags des Videos zu erwähnen. Auch wenn Titel und Thumbnail das vielleicht suggerieren, geht es in den Vlogs von Jake Paul nicht in erster Linie um Fortnite.

Ninja streamt zwar bereits seit einigen Jahren, wurde aber erst durch seine Skills in Fortnite: Battle Royale zum absoluten Megastar. Und wenn wir Megastar sagen, dann sprechen wir hier von Drake-Level: Ninja hat mit dem Livestream, in dem er im selben Team wie die Rapper Drake, Travis Scott und Football-Spieler JuJu Smith-Schuster war, locker den Twitch-Zuschauerrekord für einen einzelnen Stream gebrochen.

Jake Paul gründet Team 10 Gaming

Um ebenfalls in die Gaming-Sparte einzutreten, kündigt Jake Paul an, gemeinsam mit seinem sogenannten Vlog-Incubation Team Team 10 Gaming zu gründen. Dahinter verbirgt sich offenbar erstmal nur ein Team aus zwei Spielern, die in einem eigens dafür eingerichteten Raum Fortnite streamen.

Was haltet ihr von Jake Pauls Vorstoß in Gaming-Gefilde?