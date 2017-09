Fortnite - Battle Royale-Modus für 100 Spieler enthüllt, Rabatt-Aktion angekündigt

Nach GTA Online hat es nun das nächste Multiplayer-Spiel erwischt. Epic Games hat über den offiziellen Playstation Blog einen Battle-Royal Modus zum Koop-Survival-Spiel Fortnite enthüllt. Wie der Entwickler erklärt, sei das Studio intern begeistert vom Battle Royale-Genre und Spielen wie Playerunkown's Battlegrounds. Bereits seit einigen Monaten sei für Fortnite schon ein derartiger Spielmodus in Entwicklung gewesen.

Im Modus selbst würden 100 Spieler aus einem fliegenden Bus heraus mit Fallschirmen auf eine Map herabfallen und anschließend gegeneinander kämpfen, bis nur noch ein(e) Überlebende(r) übrig bleibt. Durch die Bau-Mechanik, die es Spielern erlaubt, Barrikaden, Fallen und kleine Stützpunkte zu bauen, soll Fornite etwas von der altbekannten Formel abweichen.

In diesem Rahmen kündigten die Verantwortlichen auch einen Sale an, der sich auf das Standard-Gründerpaket und das Deluxe-Gründerpaket beschränkt. Beide werden um 25% reduziert, sodass für ersteres 29,99 Euro (Originalpreis: 39,99 Euro) und letzteres 44,99 Euro (Originalpreis 59,99 Euro) verlangt werden. In Anbetracht dessen, dass im Falle von Fortnite eine Umstellung auf ein Free-2-Play-Modell früher oder später sehr wahrscheinlich erscheint, können die größten Skeptiker unter euch aber auch noch warten.

Würdet ihr Fortnite aufgrund des Battle-Royal-Modus nun eher eine Chance geben als zuvor?