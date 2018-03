Fortnite: Battle Royale - Shooter kommt für iOS & Android, unterstützt Cross-Play mit PS4

Epic Games setzt seinen Siegeszug mit Fortnite: Battle Royale fort. Der Free to Play-Ableger des Shooters mit Bau-Elementen erfreut sich so großer Beliebtheit, dass er jetzt auch für iOS und Android erscheint. Die Entwickler versprechen umfassende Crossplay-Funktionen und lange warten müssen wir auch nicht mehr.

Wer den Battle Royale-Modus von Fortnite auf seinem Tablet oder Smartphone zocken will, erhält schon sehr bald die Möglichkeit dazu: Anmelden könnt ihr euch ab Montag (12. März) hier, anschließend sollen die Fortnite: Battle Royale-Einladungen dann verschickt werden. Android-Nutzer müssen jetzt ganz stark sein, kennen das aber: Die Android-Version soll erst in den nächsten Monaten folgen.

Die Mobile-Version von Fortnite: Battle Royale soll sich laut Epic Games kein bisschen von der Version unterscheiden, die wir bereits kennen:

Einen Unterschied gibt es dann aber doch, und zwar beim Crossplay. Das funktioniert nämlich auch mit der iOS-Version, allerdings nicht mit der Xbox One. Mit PS4, dem PC und Mac kann gemeinsam oder gegeneinander gespielt werden. Vom klassischen Fortnite, dem PvE-Modus Rette die Welt, ist überhaupt nicht die Rede.

