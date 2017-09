Forza Motorsport 7 - Demo für Xbox One & PC kommt im September, Goldstatus erreicht

Microsoft hat eine Demo für Forza Motorsport 7 angekündigt. Die Testversion erscheint am 19. September 2017 für Xbox One sowie für den PC und lässt uns in drei Autos auf jeweils einer Strecke probefahren.

Während wir mit dem Porsche 911 GT2 RS über die Dubai-Strecke (Jabal Hafeet-Pass) sausen dürfen, geht's mit dem Mercedes-Benz Tankpool Racing-Truck über die Autodromo Internazionale del Mugello und mit dem Nissan NISMO GT-R LM über den Nürburgring.

Wie Microsoft außerdem mitteilt, hat Forza Motorsport 7 den Goldstatus erreicht und steht damit zur Produktion bereit.

Die Vollversion von Forza Motorsport 7 erscheint am 3. Oktober 2017 für Xbox One und PC. Bei dem Rennspiel dürfen wir uns hinter die Lenkräder von über 700 Fahrzeugen klemmen - davon 18 Lamborghinis, 46 Ferraris und 29 Porsches. Forza Motorsport ist außerdem eines der ersten Spiele, die auf der kommenden Xbox One X in nativer 4K-Auflösung laufen werden. Dabei wird das Spiel allerdings 100 GB auf der Festplatte belegen. Die Xbox One X kommt einen Monat später, am 7. November 2017, in den Handel.

