Xbox Game Pass - Nächste Halo-, Forza-, Gears of War-Ableger schon zum Launch im Abo enthalten

Der Xbox Game Pass, der uns aktuell für 9,99 Euro im Monat Zugriff auf über 100 Xbox One- und Xbox 360-Titel ermöglicht, soll in Zukunft alle First Party-Titel von Microsoft schon am Release-Tag enthalten. Dies gab Microsoft in einer Pressemitteilung bekannt. Den Anfang macht hier Sea of Thieves, das schon zum Launch am 20. März im Xbox Game Pass enthalten ist.

Auch kommende Titel wie Crackdown 3 und State of Decay 2 werden an ihrem jeweiligen Release-Tag schon in der Xbox Game Pass-Flatrate enthalten sein. Da das für alle First Party-Produktionen der Microsoft Studios gilt, werden auch "unangekündigte Fortsetzungen" von Halo, Forza sowie Gears of War pünktlich zum Release verfügbar sein.

Die ersten 14 Tage kann der Xbox Game Pass kostenlos getestet werden, im Anschluss greift der monatliche Preis von 9,99 Euro. Jedes Monat kommen neue Titel zum Aufgebot des Xbox Game Pass hinzu. Anders als bei PlayStation Now werden die verfügbaren Spiele nicht gestreamt, sondern können heruntergeladen und auch offline gespielt werden.

Zuletzt kündigte Microsoft Games-Chef Phil Spencer an, auf die Beschwerden der Fans zu hören und aktiv für mehr First Party-Content sorgen zu wollen.

Was haltet ihr davon?