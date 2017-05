Freitag der 13. - Was steckt hinter dem brutalen Horror-Slasher?

Freitag der 13. ist ein asymmetrischer Multiplayer-Titel.

Mit dem Release am 26. Mai 2017 ist der Horror-Slasher Freitag der 13. nun auf PS4, Xbox One und PC verfügbar - zumindest wenn ihr wisst, mit welchen Wörtern ihr nach dem Spiel suchen müsst. Das bedeutet, dass die Entwickler von IlFonic ab heute zeigen müssen, dass sich hinter ihren durchaus beeindruckenden Trailern auch ein gutes Spiel verbirgt.

Wie funktioniert Freitag der 13.?

Kern des Spiels ist die Idee, die klassischen Filmplots der 80er-Jahre zum Rahmen von spannenden Multiplayer-Gefechten zu machen. Das bedeutet, dass Spieler entweder als Teenager vor dem Mörder fliehen oder als Killer selbst Jagd auf die Opfer machen müssen.

Während die Killer derzeit nur als Jason in verschiedenen Kostümen aus den Filmen Jagd machen können und sich dabei ziemlich schwerfällig, aber unverwüstlich und mit besonderen Fähigkeiten durch die Level bewegen, haben die Teenager die Geschwindigkeit auf ihre Seite. Außerdem können die vermeintlichen Opfer entscheiden, ob sie sich lieber einzeln verstecken oder in der Gruppe zusammenarbeiten wollen, um aus dem Levelareal, dem berühmten Crystal Lake, zu entkommen.

Dafür benötigen sie allerdings Benzin und eine Autobatterie, damit das Fluchtfahrzeug auch seinen Zweck erfüllt - ein riskantes Unternehmen, wenn gleichzeitig ein Serienkiller in der Nachbarschaft unterwegs ist. Das ganze erinnert ein wenig an Dead by Daylight und soll die Grundlage für immer wieder einzigartige, asymmetrische Multiplayer-Partien liefern.

Freitag der 13. - Gameplay-Video zeigt die Morph-Fähigkeit von Jason

Erscheint Freitag der 13. ungeschnitten in Deutschland?

Der Titel hat vor Release ordnungsgemäß seine Runden bei der USK gedreht und verließ mit einem durchaus überraschenden Ergebnis die Hallen des Prüfungskomitees: Freitag der 13. darf in Deutschland erscheinen - zwar mit einer Altersfreigabe ab 18 Jahren, trotzdem aber komplett ungeschnitten.

Freitag der 13. - Charaktertrailer stellt Tommy Jarvis mit Originalstimme vor

Diese Entscheidung sahen wohl nur wenige Fans kommen, da die Entwickler im Vorfeld vor allem mit den grausamen Tötungsszenen der Opfer von Jason Voorhees Werbung für ihr Spiel gemacht hatten. Offenbar scheinen diese Gewaltdarstellungen allerdings so übertrieben zu sein, dass sie ungeschnitten auch über deutsche Monitore flackern dürfen. Eine ganz ähnliche Begründung war übrigens auch der Grund für Mortal Kombat X, das ebenfalls ungeschnitten in Deutschland erscheinen durfte.

Im Laufe der nächsten Woche werden wir euch dann in unserem Test verraten, wie gut dieses Vorhaben gelungen ist - und wie gut das Spiel hinter den grausam-gewalttätigen Exekutionen wirklich ist.