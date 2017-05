Freitag der 13. - Wir wissen, warum ihr das Spiel nicht im PSN-Store finden könnt

Freitag der 13. hat sich im PSN-Store gut versteckt.

Für den heutigen Tag ist der Release des Multiplayer-Slashers Freitag der 13. geplant, der uns unter anderem als Jason Voorhees ganz im Stile der gleichnamigen Filmreihe aus den 80er-Jahren das Messer wetzen lässt. Während das Spiel mittlerweile auch im Steam-Store ordnungsgemäß gelandet ist, scrollen PS4-Besitzer in Deutschland seit den frühen Morgenstunden vielleicht verzweifelt und wütend, aber vor allem ergebnislos durch den PSN-Store. "Freitag der 13." zeigt - von den dort vorhandenen Filmen - einfach keine Resultate an.

Hat hier etwa die USK unerwartet zugeschlagen, nachdem die Prüfer eigentlich schon ihr Go erteilt hatten? Tatsächlich liegt der Fehler bei der Person, die den Titel in die PSN-Datenbank eingetragen hat. Denn das Spiel Freitag der 13. ist im PSN-Store derzeit nur unter dem Namen "Freitag, den 13." zu finden. Bis dieser Fehler korrigiert wurde, müsst ihr also diese Suchworte verwenden, um den Horror-Slasher kaufen zu können.

Freitag der 13. - Charaktertrailer stellt Tommy Jarvis mit Originalstimme vor

Wie gut das Spiel ist, werden wir über das Wochenende herausfinden und euch unsere Meinung im Laufe der nächsten Woche in einem ausführlichen Test präsentieren. Wer sich also noch unsicher ist, ob sich die knapp 40€ wirklich lohnen, sollte sich noch ein paar Tage mit dem Kauf gedulden.