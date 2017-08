Fans des Talletale-Adventures Game of Thrones müssen sich darauf einstellen, eine längere Wartezeit überbrücken zu müssen, denn die 2015 angekündigte zweite Staffel soll auf Eis gelegt worden sein. Das gab Head of Creative Communications Job Stauffer gegenüber Eurogamer bekannt.

Demzufolge möchten sich die Entwickler derzeit anderen Projekten widmen und erst einmal beobachten, wie sich die TV-Serie entwickelt.

"Nicht lang nach der letzten Episode der ersten Season sagten wir, dass wir weitermachen würden und wir hatten Konzepte für die Zukunft von Telltale's Game of Thrones. Im Moment liegt das auf Eis. Wir haben es nicht angekündigt, was nicht heißt, dass es niemals kommen wird, aber ich denke, derzeit sind wir bestrebt, zu Wolf (Among Us), Walking Dead und Batman zurückzukehren und zu schauen, wie sich die Show (von Game of Thrones) erzählerisch entwickelt, bevor wir entscheiden, wie wir weitermachen."

Die Entwickler beobachten also erst, was in der 8. Staffel der TV-Serie passiert, bevor weitere Entscheidungen getroffen werden. Vor 2019 dürft ihr also keine zweite Staffel des Spiels erwarten. Dafür werden nächstes Jahr sowohl The Walking Dead als auch The Wolf Among Us zurückkehren. Im folgenden Video nennen wir euch zudem weitere Alternativen.