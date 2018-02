Die God of War-Reihe verwickelt uns seit dem ersten Teil in epische Bosskämpfe, von Ares bis Zeus. Und wie Director Cory Barlog nun in einem Interview mit GameInformer bestätigt, wird der kommende PS4-Ableger neben den Story-Endgegnern erstmals auch optionale Bosse bieten.

Einzelheiten, etwa welche und wie viele optionale Bosse es im Spiel gibt, verrät Barlog zwar nicht. Allerdings dürften sie die Spielzeit von God of War in die Höhe schrauben und uns auch nach Abschluss der Story weiter dazu motivieren, mit Kratos und seinem Sohnemann Atreus durch den hohen Norden zu stapfen und jeden Winkel der Spielwelt zu durchforsten.

Barlog lässt sich darüber hinaus einige weitere interessante Details zum kommenden Action-Adventure entlocken. So wird es wie in den Vorgängern möglich sein, Kratos' Gesundheitsanzeige zu erhöhen. Jedoch unterscheide sich die Art und Weise, wie wir den knurrigen Helden stärken können, von den alten Spielen der Reihe. Bestimmte Items zur Erhöhung der Gesundheit würden nämlich nicht länger in traditionellen Kisten gelagert werden.

"God of War spielt zu 30% auf dem Boot" - Barlog äußert sich

Letzten Monat beantwortete Barlog in einem anderen GameInformer-Interview einige schnelle Fragen zum Spiel und irritierte dabei einige Fans mit dem Fakt, dass wir uns in God of War zu 25 bis 30 Prozent auf dem Boot befinden würden. Nun hat Barlog diese Aussage konkretisiert.

Bei dem Boot handle es sich einfach nur um eine alternative Reise-Möglichkeit, die "spaßige Interaktionen" bieten würde. Fans brauchen sich laut Barlog keine Sorgen zu machen, dass God of War zu viel Zeit auf Bootfahren verschwende.

God of War erscheint am 20. April 2018 exklusiv für die PS4. Zum Release der Standard-Edition wird es zudem eine Collector's Edition, Limited Edition und Digital Deluxe Edition geben. Alle Infos zu den Inhalten der verschiedenen God of War-Editionen findet ihr hier.