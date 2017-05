God of War - Aktuelle Gerüchte zum Release-Termin des PS4-Spiels widersprechen sich.

Noch hat God of War keinen offiziellen Release-Termin. Aktuelle Gerüchte heizen nun aber die Spekulationen darüber an, ob das PS4-Spiel 2017 oder 2018 erscheint. So berichtet die Website Gamingbolt von einem portugiesischen Online-Shop, der als Release-Termin für God of War den 14. September 2017 nennt.

Für einen Release in diesem Jahr gab es bereits im März mögliche Hinweise. Damals machte der spanische PlayStation-Account auf eine Promoaktion zu God of War aufmerksam, was einige Fans als Zeichen für eine nahende Veröffentlichung deuteten.

Allerdings kann es sich bei den Angaben des portugiesischen Händlers auch lediglich um einen Platzhalter handeln - oder um den Versuch, auf den eigenen Shop aufmerksam zu machen. So schien ein österreichischer Online-Shop vor kurzem den Release-Termin von Days Gone zu verraten, was sich später als Aprilscherz herausstellte.

Die Website The Wolf Hall wiederum spekuliert darauf, dass God of War erst 2018 für die PS4 auf den Markt kommt. Als Anhaltspunkt dafür dient ihnen der Twitter-Account des Kratos-Sprechers Christopher Judge, der dort kürzlich seine Beschreibung änderte. Stand hier zuvor noch "KRATOS - GOD OF WAR (2017)", heißt es nun "KRATOS - GOD OF WAR (2018)".

Zudem erinnert The Wolf Hall daran, dass sowohl das erste God of War als auch God of War 2, God of War 3 und God of War: Ascension jeweils im März veröffentlicht wurden. Demnach biete sich der März 2018 als Release-Date für God of War auf der PS4 an.

Wir haben bei Sony um eine offizielle Stellungnahme gebeten und informieren euch darüber, sobald wir mehr wissen. Bis dahin solltet ihr vermeintliche Angaben zum Release-Termin von God of War in jedem Fall mit Vorsicht genießen.

Was glaubt ihr: Erscheint God of War 2017, 2018 oder vielleicht sogar noch später?

