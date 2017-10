Gran Turismo Sport Limited Edition - Exklusives PS4-Bundle nächste Woche bei Aldi im Angebot

Wenn ihr nächste Woche bei Aldi Nord oder Süd zwischen Karotten und Nudeln ein PS4-Bundle entdeckt, habt ihr euch nicht verguckt, sondern seid auf das neue Angebot des Discounters gestoßen. Ab dem 26. Oktober bietet die Supermarkt-Kette in allen Filialen eine limitierte Version der PS4 inklusive des neuen Rennspiels Gran Turismo Sport. Das exklusive Paket ist auch über die offizielle Aldi-Website bestellbar.

Wie ihr oben auf dem Foto erkennen könnt, erstrahlen sowohl die angebotene PS4 als auch der dazugehörige DualShock-Controller im silbernen Design. Neben der Vollversion von Gran Turismo Sport locken auch einige weitere digitale Extras.

Mehr: Gran Turismo Sport - Online-Verbindung ist Pflicht, PS Plus jedoch nicht

PS4-Bundle in der Übersicht

Das PS4-Paket kostet 299 Euro und bietet euch im Detail folgende Inhalte:

PS4 1 TB in der GT Sport Limited Edition

Dualshock 4 Controller in der GT Sport Limited Edition

Gran Turismo Sport inklusive Day 1 Edition Pack

Exklusive digitale Extras des Day 1 Edition Pack beinhalten: Lackierungs-Sticker, 250.000 Credits, 60 PS4-Avatare, Chrom-Rennhelm

That's You! als Downloadcode

sky Supersport Monatsticket

10 Euro Gutschein für ALDI life Games

Erst vor kurzem machte Aldi Schlagzeilen mit der Einführung einer eigenen Spieleplattform. Stefan Muck, der Verantwortliche für Multimedia-Produkte bei Aldi Nord, äußerte sich zum exklusiven Bundle und betont:

"Dieses attraktive Angebot erhalten unsere Kunden so nur bei uns. Wir unterstreichen damit nach dem Start von Aldi life Games noch einmal unsere Gaming-Kompetenz."

Mehr: Aldi life Games - Aldi startet Spieleplattform & verkauft Spiele-Keys

Wenn ihr also Rennspiel-Fans seid und noch keine PS4 zu Hause habt, könnte dieses Angebot etwas für euch sein. In unserer Vorschau machte Gran Turismo Sport übrigens einen soliden Eindruck. Das neue Spiel erscheint - unabhängig vom Aldi-Angebot - am 18. Oktober exklusiv für die PS4.

