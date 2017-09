GTA 5 - Nintendo Switch-Version von Insider angedeutet

Ein aktuelles Gerücht von Insider "vern", das in den Weiten des Neogaf-Forums aufgetaucht ist, spricht von einem Release von GTA 5 auf der Nintendo Switch. "Vern" hatte bereits schon lange im Vorfeld den Port von L.A. Noire für die Nintendo Switch prophezeit sowie die Nintendo Direct richtigerweise auf den 13. September vorausgesagt.

Hierbei handelt es sich um keine offizielle Info sondern um ein Gerücht, das wir mit Vorsicht genießen sollten.

GTA- und Red Dead Redemption-Entwickler Rockstar Games hat für diese Woche allerdings Neuigkeiten angekündigt. Der Teaser dieser Ankündigung war aber in dem typischen Red Dead Redemption-Schriftstil gehalten. Hat Rockstar neben Neuigkeiten zu Red Dead Redemption 2 vielleicht auch ein Port-Bundle von Red Dead Redemption und GTA 5 im Gepäck? Am Donnerstag, den 28. September 2017, sind wir schlauer.

Rein technisch gesehen läge eine Umsetzung für die Nintendo Switch absolut im Bereich des Möglichen. Immerhin verfügt Nintendos Konsole über eine ebenso leistungsfähige Hardware wie die PS3, auf der bereits beide der Titel liefen. Hinzu kommt noch Nintendos derzeitige Spiele-Offensive in Bezug auf Third-Party-Ports wie Doom und Wolfenstein 2: The New Colossus.

Würdet ihr euch als Nintendo Switch-Besitzer GTA 5 zulegen?