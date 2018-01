'Die Nintendo Switch kann nur erfolgreich werden, wenn Nintendo genug Third Party-Unterstützung bekommt!' So oder so ähnlich klang es aus allerlei Richtungen vor dem Konsolen-Launch, noch bevor Zelda: Breath of the Wild oder Super Mario Odyssey veröffentlicht wurden.

Mit Titeln wie Doom oder Wolfenstein 2: The New Colossus gibt es mittlerweile auch starken Support von außerhalb. Der könnte bald noch sehr viel stärker werden: Der Reddit-Nutzer DasVergeben streut das Gerücht, dass sowohl GTA 5 als auch Red Dead Redemption bald für die Nintendo Switch angekündigt werden.

Ankündigung schon nächste Woche auf der Nintendo Direct?

Dabei handelt es sich bisher wie gesagt nur um ein Gerücht, ihr solltet die Meldung also nicht für bare Münze nehmen, bis tatsächlich eine Ankündigung erfolgt. Allerdings könnte an der Behauptung durchaus etwas dran sein, immerhin hat der Reddit-Nutzer DasVergeben bereits prophezeit, dass die Teenage Mutant Ninja Turtles zum Kämpfer-Roster von Injustice 2 dazu stoßen – womit er Recht behalten sollte.

Jetzt sagt er vorher, dass uns auf der Nintendo Direct, die angeblich nächste Woche stattfinden soll, zwei besonders große Enthüllungen erwarten.

Switch: Erst L.A. Noire, jetzt GTA 5 & Red Dead Redemption?

GTA 5 auf die Nintendo Switch zu bringen, ergibt in jeglicher Hinsicht Sinn: Der Mega-Blockbuster kommt mittlerweile auf über 70 Millionen verkaufte Einheiten und würde sich auch auf der Hybrid-Konsole sehr gut machen.

Dazu passt, dass Rockstar Games auch schon L.A. Noire in einer speziellen Nintendo Switch-Version auf den Markt gebracht hat. Red Dead Redemption soll ebenfalls neu aufgelegt werden. Die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch käme dann ungefähr zeitgleich mit der Fortsetzung Red Dead Redemption 2, die für PS4 und Xbox One erscheinen soll.

Das Platzproblem

Fraglich bleibt allerdings auch noch, ob GTA 5 und Red Dead Redemption überhaupt auf die 32 GB-Cartridges der Nintendo Switch passen. Die Möglichkeit besteht, dass Nintendo die 64 GB-Karten bereits mit Red Dead Redemption und GTA 5 im Hinterkopf konzipiert. Die kommen möglicherweise aber erst 2019. Zu GTA 5 und Red Dead Redemption für die Nintendo Switch haben sich bisher weder Rockstar Games noch Nintendo geäußert.

Welches Spiel wünscht ihr euch am meisten für die Nintendo Switch?