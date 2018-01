Nintendo Switch - Die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten in den USA

Nachdem durch eine Analyse des Marktforschungsinstituts Media Create herausgestellt wurde, dass die Nintendo Switch in Japan die am schnellsten verkaufte Konsole alle Zeiten ist, hat Nintendo nun den selben Meilenstein für die USA verkündet (via Mynintendonews).

Seit dem Release am 3. März 2017 hat sich Nintendos neueste Konsole in den USA 4,8 Millionen mal verkauft. Damit überholt die Switch in den USA auch die hauseigene Wii, von der in ihren ersten zehn Monaten "nur" vier Millionen Exemplare verkauft wurden. Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo Amerika, schreibt dazu in der zugehörigen Pressemitteilung:

"Im ganzen Land haben Fans Spaß mit ihren Lieblingsspielen zu Hause oder unterwegs. Nun, da viel mehr Menschen in der Weihnachtszeit eine Nintendo Switch bekommen haben, freuen wir uns darauf ihnen noch mehr Spaß und neue Überraschungen in 2018 und darüber hinaus zu bringen."

Nintendo hatte bereits im vergangenen Jahr große Hoffnungen in das Weihnachtsgeschäft 2017 gelegt. Offenbar fiel es tatsächlich sehr erfolgreich aus. Mit dem steigenden Erfolg der Nintendo Switch hofft der Konzern, in Zukunft noch mehr Publisher und Entwickler für sich gewinnen zu können. Sony hat bereits angedeutet, dass die Switch für die PS4 mittlerweile als ernstzunehmende Konkurrenz angesehen werden muss.

Mitte Dezember 2017 hatte Nintendo verkündet, dass weltweit über 10 Millionen Geräte verkauft wurden. Mittlerweile dürfte die Zahl demnach etwas höher sein. Am 1. April 2018 beginnt das neue Geschäftsjahr. In diesem plant Nintendo 20 Millionen weitere Verkäufe. Trotz der erreichten Meilensteine gab sich Nintendo vor wenigen Wochen recht bescheiden und wollte noch nicht von einem Erfolg sprechen.