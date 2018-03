GTA 5 ist eines der erfolgreichsten Spiele, die jemals veröffentlicht wurden. Bald soll dieser Erfolg mit Red Dead Redemption 2 fortgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz brodelt auch die Gerüchteküche rund um ein neues Grand Theft Auto.

Die neuesten Gerüchte besagen, dass wir es in GTA 6 mit der ersten, weiblichen Protagonistin der Serie zu tun bekommen. Außerdem gibt es Quellen, die behaupten, Neuigkeiten über den Schauplatz und das Setting des Spiels zu kennen. Demnach soll es nämlich gleich zwei Bereiche geben, zwischen denen wir hin- und herwechseln dürfen.

GTA 6 spielt angeblich in Miami und Südamerika

Der neueste Teil der GTA-Reihe soll, wenn er denn dann irgendwann kommt, gleich zwei unterschiedliche Schauplätze bieten: Wenn die Quellen von The Know Recht behalten, können wir in Grand Theft Auto 6 zwischen Miami (beziehungsweise einer GTA-Version der Stadt á la Vice City) und Südamerika hin- und herreisen. Das deutet auf eine enorm umfangreiche Spielwelt hin, auch wenn unklar bleibt, wo und wie genau wir dann in Südamerika unterwegs wären. The Know spricht lediglich von "einigen Missionen".

Weibliche Hauptfigur und Release ungefähr 2022

Es gibt noch keine Details in den Gerüchten – geschweige denn offizielle Ankündigungen – dazu, wie viele Charaktere wir in GTA 6 steuern. Aber laut den neuen Berichten soll eine der tragenden Hauptfiguren oder die Protagonistin weiblich sein. Was eine Premiere für das Franchise darstellt: Bisher haben wir in Grand Theft Auto immer nur Männer gesteuert.

Bis zur Veröffentlichung von GTA 6 soll es laut Gerücht noch mindestens drei bis vier Jahre dauern. Im Idealfall können wir uns also 2021 auf GTA 6 freuen, 2022 dürfte aber wahrscheinlicher sein.

Offizielle Informationen zu einem neuen Grand Theft Auto-Teil solltet ihr aber nicht allzu bald erwarten. Rockstar und Take Two konzentrieren sich jetzt wahrscheinlich erst einmal voll und ganz auf Red Dead Redemption 2, das am 26. Oktober 2018 erscheinen soll.

Wie schätzt ihr die Gerüchte ein? Was sagt ihr zu zwei möglichen Locations und einer weiblichen Hauptfigur?

