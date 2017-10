GTA Online - Neues Update bringt Verwandlungsrennen, Fahrzeug im Batmobil-Stil & mehr

GTA 5 und den zugehörige Multiplayer-Modus gibt es nun schon eine kleine Ewigkeit – und trotzdem werden die Macher bei Rockstar Games offenbar nicht müde, das Spiel auch heute noch mit neuen Inhalten zu versorgen. Demnächst sollen zum Beispiel die sogenannten Verwandlungsrennen auf uns zu kommen.

Die bieten während der Runden einen nahtlosen Wechsel zwischen unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln, wie bei The Crew 2: Wir fahren nicht nur mit dem Auto, Motorrad oder Boot, sondern fliegen auch um die Wette. Als besonderes Schmankerl winken außerdem Fallschirmsprünge.

"Springt direkt aus den Kurven eines umkämpften Straßenrennens in der Innenstadt in einen ultraschnellen Jet hoch über Los Santos und fliegt anschließend im Sturzflug mit einem Jet-Ski hinunter in den Raton Canyon. "

Neben den Verwandlungsrennen, die noch diesen Monat kommen sollen, gibt es bald noch eine Reihe anderer Neuigkeiten. Da wären zum Einen die neuen Gegner-Modi Condemned (jeder gegen jeden, ein Spieler ist todgeweiht) und Dogfight. Letzterer stürzt uns, wie der Name schon sagt, in Dogfights an Bord von allerlei Fluggeräten. Dazu passend kommt bald der Hunter-Kampfhubschrauber:

Im Laufe des Jahres erwarten uns laut Rockstar unter anderem noch neue Waffenfahrzeuge und Portfolio-Erweiterungen bei Legendary Motorsport, neue Immobilien von Maze Bank Foreclosures und vieles mehr. Insbesondere dieses Batmobil-artige Gefährt hier hat es uns angetan:

Freut ihr euch auf die Neuerungen?

GTA Online - Screenshots aus dem Smuggler's Run Update ansehen