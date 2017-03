Guardians of the Galaxy Vol. 3 - James Gunn bestätigt neuen Teil

Guardians Of The Galaxy

Die Guardians of the Galaxy beehren unsere irdischen Lichtspielhäuser noch ein paar weitere Male: Bald kommt Guardians of the Galaxy Vol. 2 ins Kino, aber auch in den anderen Filmen des Kino-Universums von Marvel spielen die intergalaktischen Antihelden eine wichtige Rolle. James Gunn erklärt in einem Complex-Interview zum Beispiel, dass er den Russo-Brüdern mit Rat und Tat zur Seite gestanden habe, als sie Avengers: Infinity War gedreht haben. Aber er bestätigt auch, dass ein dritter Guardians of the Galaxy-Teil definitiv kommen soll.

Mehr: Guardians of the Galaxy: The Telltale Series - Erste Screenshots & Details zum spielbaren Helden

Es stehe zwar noch nicht fest, ob James Gunn an Guardians of the Galaxy Vol. 3 beteiligt sein werde, aber der Film sei so oder so zu erwarten. James Gunn zeichnet für die Regie des ersten Teils verantwortlich und war auch beim zweiten Film mit an Bord, sowohl als Regisseur, als auch als Co-Drehbuchautor. Seine Aussagen zu Teil drei:

"Es wird einen Guardians 3 geben, das ist sicher."

"Ich versuche herauszufinden, was ich wirklich machen will, das ist alles, was es ist. Ich muss herausfinden, wo ich sein will und womit ich die nächsten drei Jahre meines Lebens verbringen will. Weißt du, ich mache einen weiteren großen Film; wird es Guardians sein oder etwas anderes? Ich werde es in den nächsten paar Wochen herausbekommen."

Mehr: Guardians of the Galaxy 2 - Film-Trailer: Baby-Groot hat seinen großen Auftritt

Guardians of the Galaxy Vol. 2 startet in Deutschland am 27. April in den Kinos.

Alle 24 Bilder ansehen

Guardians of the Galaxy 2 - Trailer wirft einen ersten Blick auf Kurt Russells geheimnisvolle Rolle