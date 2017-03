Halo Wars 2 - Game Chat Transcription übersetzt Geschriebenes in Sprachausgabe & umgekehrt

Halo Wars 2 nimmt eine Vorreiterrolle ein

Halo Wars 2 bietet als erstes Spiel ein neues Feature namens Game Chat Transcription, wie Microsoft bekannt gegeben hat. Das ermöglicht uns, geschriebenen Text in Sprachausgabe umzuwandeln und umgekehrt. Wir können also zum Beispiel etwas ins Mikrofon sprechen, das bei unserem Gegenüber als Text erscheint. Insbesondere für Menschen, die mit dem Sprechen, Schreiben, Hören oder Lesen Schwierigkeiten haben, stellt das eine sehr willkommene Lösung dar. So wird zumindest der Halo Wars 2-Chat eine ganze Spur zugänglicher und barrierefreier.

Auch wenn die Game Chat Transcription vorerst nur bei Halo Wars 2 funktioniert, will Microsoft das Feature in Zukunft auch bei anderen Spielen nutzbar machen. Um es zu aktivieren, müsst ihr in den Einstellungen den Punkt "Alle Einstellungen" auswählen, zu "Erleichterte Bedienung" navigieren und dort dann auf "Game Chat Transcription" gehen. Dann könnt ihr entweder Speech-to-text oder eben Text-to-speech auswählen, je nachdem, welche Richtung ihr nutzen wollt. Ihr könnt sogar aus mehreren Stimmen eine wählen, die vorlesen soll.

