Halo Wars 2 im Quiz der Woche - Halo-Experten räumen ultimativ ab!

Fünf Fragen rund ums Universum des Master Chief stehen zwischen unseren Lesern und einer Ultimate Edition von Halo Wars 2 - kein Problem für Halo-Experten, oder?

Strategie für die Konsole, geht das überhaupt? Halo Wars sagt Ja und tritt mit dem zweiten Teil erneut zum Beweis an! Im Kampf zwischen UNSC und den brutalen Abtrünnigen der Banished kracht's in schnellen Gefechten wieder ordentlich.

Noch ungläubig? Dann besteht jetzt die Chance, Halo Wars 2 selbst auszuprobieren - wenn genügend Fachwissen für unsere fünf Halo-Fragen vorhanden ist! Wir verlosen zum Release am 21. Februar insgesamt 15 Ultimate Editions des Spiels, vollgepackt mit Halo-Bombast.

In der Ultimate Edition stecken nämlich nicht nur der PC-Code für Halo Wars 2 (Windows 10), sondern auch der Play-Anywhere-Key für die Xbox One, der Season Pass für neue Anführer, Missionen und Blitz-Karten und der erste Teil, Halo Wars 1, in der Definitive Edition.

Das neue C&C? Halo Wars 2 im Vorab-Test

Halo Wars 2 im Livestream

Watch live video from GameStarDE on www.twitch.tv

Wer sich Halo Wars 2 schon ansehen will, bevor er mit etwas Glück die Quiz-Belohnung einheimst, sollte sich am 21. Februar unbedingt unseren Livestream zum Spiel ansehen! Echtzeitguru Maurice und Controller-Kommandant Dimi stürzen sich erst in Koop-Schlachten und anschließend aufeinander, um auszukämpfen, wer sich fortan als »oberster Stratege« bezeichnen darf!

Der Livestream läuft am Dienstag, 21. Februar, ab 16:00 Uhr auf unserem Twitch-Kanal - dort gibt's auch noch mal die Chance eine von fünf weiteren Ultimate Editions zu gewinnen. Also zuschauen und Siegchancen erhöhen!

Zum Quiz der Woche: Halo-Experten räumen ab!

Teilnahmeschluss ist der 24. Februar, 12:00 Uhr.