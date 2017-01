Halo Wars 2 - Multiplayer-Beta zum Blitz-Modus startet ab sofort auf Xbox One

Halo Wars 2

Vom 20. Januar bis zum 30. Januar 2017 habt ihr die Gelegenheit, in einer Multiplayer-Beta für Xbox One und PC ins kommende Echtzeitstrategie-Spiel Halo Wars 2 hineinzuschnuppern.

Austesten dürft ihr den neuen Blitz-Modus, der Echtzeitstrategie mit Sammelkarten-Gameplay kombiniert. Hierbei wählt ihr zunächst einen Anführer, stellt ein Deck aus Luft-, Boden-, und Infanterie-Einheiten zusammen und tretet schließlich in Teams aus jeweils maximal drei Spielern gegeneinander an.

In der Beta stehen euch bereits alle Karten und Anführer des finalen Spiels zur Verfügung, wobei ihr euch nur auf dem Kampfschauplatz Proving Grounds austoben dürft. Nehmt ihr an der Beta teil und beendet ein Match, schenkt euch Microsoft zwei Gratis-Kartenpacks, wenn ihr das fertige Spiel erwerbt.

Ein Tutorial-Video erklärt euch, wie der neue Modus funktioniert:

Halo Wars 2 - Tutorialvideo zur Multiplayer-Blitz-Beta mit Kartenmechanik

Hier könnt ihr euch die Beta herunterladen.

Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar 2017 als Xbox Play Anywhere-Titel für Xbox One und PC. Die Ultimate Edition, die euch Early Access gewährt, erscheint bereits am 17. Februar.

Werdet ihr an der Beta teilnehmen?