Hidden Agenda - Neuer Thriller der Until Dawn-Macher erscheint im Oktober

Der Playlink-Thriller Hidden Agenda für die PS4 hat ein finales Release-Datum. Wie Entwickler Supermassive Games (Until Dawn) bekannt gibt, erscheint der Titel am 25. Oktober in Europa. US-Spieler dürfen schon einen Tag früher loslegen.

In Hidden Agenda schlüpft ihr in die Rolle von Becky Marnie von der Mordkommission sowie Staatsanwältin Felicity Graves, die auf der Jagd nach einem Serienkiller mit dem Namen "The Trapper" sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Treffen von Entscheidungen, die dann wiederum den Ausgang der Geschichte beeinflussen können und auch über das Schicksal von Charakteren entscheiden.

Als Ableger der Playlink-Reihe wird Hidden Agenda über Smartphones und Tablets gesteuert, ähnlich wie das Partyquiz That's You! Über den Bildschirm des Mobile-Devices wählt ihr an bestimmten Stellen eure Entscheidung; dieses Prinzip wird später im Spiel allerdings auch aufgebrochen, wenn zum Beispiel ein Mitspieler versucht Unruhe zu stiften, nachdem er eine versteckte Nachricht bekommen hat.

Freut ihr euch auf Hidden Agenda?