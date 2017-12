Das Ende des Jahres ist für viele die Zeit, in der wir die vergangenen Monate noch einmal Revue passieren lassen und uns darüber Gedanken machen, welche Spiele, Filme oder Bücher uns besonders viel Freude bereitet haben.

So auch Hideo Kojima, seines Zeichens Schöpfer der Metal Gear-Reihe sowie des mysteriösen Death Stranding, das bei vielen zu den kommenden Highlights 2018 (oder darüber hinaus) zählt. Auf Twitter verriet der Entwickler nun, welche fünf der 150 gesehenen Filme ihm 2017 besonders gut gefallen haben.

Here's my top 5 films released in 2017. (out of 150 films I saw this year)

1st: PATERSON

2nd: MA'ROSA

3rd: LOGAN

4th: SHAPE OF WATER

5th: BLADE RUNNER 2049 pic.twitter.com/f1CjlZmSIU — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 21, 2017

Die Auswahl ist besonders aus dem Grund spannend, da er kein Geheimnis darum macht, ein großer Filmfan zu sein und häufig mit Schauspielern und Regisseuren zusammenarbeitet. Die verschiedenen Trailer von Death Stranding alleine zeigten uns immerhin schon Regisseur Guillermo del Toro (Pan's Labyrinth, Hellboy) und die Schauspieler Norman Reedus (The Walking Dead) und Mads Mikkelsen (Star Wars: Rogue One, Hannibal).

Guillermo del Toro ist mit einem Film auf Hideo Kojimas Liste vertreten, denn er hat bei The Shape of Water sowohl Regie geführt, als auch das Drehbuch geschrieben. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte startet am 15. Februar in den Deutschen Kinos. Dann können auch wir erfahren, was daran Kojima so begeistert und anfangen Theorien aufzustellen, inwiefern er sich von dem Fantasyfilm für Death Stranding hat beeinflussen lassen.

Was sagt ihr zu Hideo Kojimas Filmauswahl?