Horizon Zero Dawn, God of War & Co. - Das waren die 10 beliebtesten PlayStation-Trailer 2017

Heute ist der letzte Tag des Jahres 2017 und da bietet es sich natürlich an, einen Blick auf die letzten 12 Monate zu werfen und zu schauen, welche Videospiele die größten Erfolge feiern konnten. Der offizielle PlayStation.Blog macht genau das, wählt aber einen besonderen Ansatz: Welche PlayStation-Trailer wurden 2017 eigentlich am öftesten angeschaut? Welche Spiele konnten schon vor dem eigentlichen Release für Begeisterungsstürme sorgen?

Um diese Fragen zu klären, gibt es jetzt eine Liste der 10 beliebtesten PlayStation-Trailer des Jahres. Die Vertreter bestehen sowohl aus Titeln, die bereits spielbar sind und auch aus Spielen, die uns erst im nächsten Jahr erreichen. Das Ranking basiert auf den Views, die auf dem PlayStation-Kanälen auf YouTube angesammelt wurde, andere Uploads der Trailer werden also nicht berücksichtigt.

Die 10 beliebtesten PlayStation-Trailer 2017

10. Ghost of Tsushima - PGW 2017 Announce Trailer (PS4)

9. Uncharted: The Lost Legacy - PS4 Story Trailer I E3 2017

8. Marvel's Spider-Man - PGW 2017 Teaser Trailer I PS4

7. Uncharted: The Lost Legacy - Accolades Trailer I PS4

6. Detroit: Become Human - PS4 Trailer I E3 2017

5. Shadow of the Colossus - PS4 Trailer I E3 2017

4. Gran Turismo Sport - Join The Human Race PS4 Trailer I E3 2017

3. The Last of Us: Part II Teaser Trailer #2 I PS4

2. God of War - Be A Warrior: PS4 Gameplay Trailer I E3 2017

1. Horizon Zero Dawn - Story Trailer I PS4

Welcher Trailer hat euch in diesem Jahr am meisten beeindruckt?