Horizon Zero Dawn - Microsoft arbeitet offenbar an einem ähnlichen Titel für die Xbox One

Auch an Microsoft geht der Erfolg des Sony-exklusiven PS4-Titels Horizon Zero Dawn nicht spurlos vorbei. Anscheinend will man der Konkurrenz bald einen ähnlichen Titel entgegensetzen: Auf LinkedIn war offenbar eine (mittlerweile wieder offline genommene) Stellenausschreibung von G3D zu finden, mit der ein Environment Artist gesucht wurde. Und zwar für einen "Microsoft AAA Nextgen Titel" im Stil von Horizon Zero Dawn. (via: Reddit)

Außer, dass ich das Spiel Horizon Zero Dawn zum Vorbild nimmt und ein großer AAA-Titel werden soll, wissen wir nichts über das geplante Spiel. Selbstverständlich hätten wir nichts gegen einen Microsoft-Titel einzuwenden, der ähnlich gut wird wie das Guerrilla Games-Original. Es wirkt allerdings etwas ungünstig, wenn tatsächlich einfach nur versucht werden sollte, den Erfolg zu wiederholen, indem die Eckpfeiler übernommen werden. Aber noch steht nichts fest, also warten wir es ab.

Der Schachzug an sich kommt allerdings wenig überraschend: Immerhin hat sich Horizon Zero Dawn insgesamt bereits 3,4 Millionen Mal verkauft. Davon sollen fast eine Million Einheiten digital erworben worden sein, was laut Sony "alles verändern" könnte.

Fehlt Microsoft wirklich ein Titel wie Horizon Zero Dawn?